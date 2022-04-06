«Барса» хочет включить Деста в сделку по Левандовскому, чтобы снизить цену. «Бавария» пыталась подписать его прошлым летом

работает над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб хочет включить в сделку защитника , чтобы снизить цену на 33-летнего нападающего.

«Барса» ждет окончательного решения от поляка. Ключевым моментом станет цена, которую запросит мюнхенский клуб. Включив в сделку Деста, которого очень высоко оценивают в «Баварии», «Барса» попытается снизить цену на форварда. Прошлым летом мюнхенцы делали запрос по 21-летнему игроку сборной США, однако «Барса» отказалась обсуждать аренду и была готова рассмотреть лишь полноценный трансфер.

Дест хотел бы остаться в «Барселоне», но он может поменять мнение, если появится вариант с переходом в топ-клуб. «Бавария» соответствует его амбициям. Интерес к игроку проявляет и «Атлетико», но «Бавария» является более привлекательным вариантом для него.

Как отмечается, Левандовски давал «Барсе» понять, что хочет перейти. Если Роберт примет окончательное решение об уходе, то будет практически вынуждена продать его грядущим летом, так как контракт форварда действует до 2023 года.

В «Баварии» знают, что окружение Левандовского общается с «Барселоной» и «ПСЖ», однако официальных предложений в клуб пока не поступало.

Статистику Левандовского можно изучить здесь, а показатели Деста – тут.