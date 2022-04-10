Некоторые боссы «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел летом. Решение зависит от Глейзера и совета директоров (Daily Mail)

Будущее Криштиану Роналду в находится под вопросом.

Как утверждает Daily Mail, некоторые руководители клуба считают, что от португальца стоит избавиться летом, однако окончательное решение примут совладелец «Юнайтед» и совет директоров.

Отмечается, что перед назначением на пост тренера «МЮ» Эрик тен Хаг хочет знать, каковы планы клуба на Роналду и других возрастных футболистов, не способных играть в энергозатратный футбол, который он ставит.

В этом сезоне 37-летний нападающий забил 18 голов в 34 матчах за «МЮ». Его статистику можно найти здесь.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»