На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему, на сайте канала нельзя критиковать РПЛ, судей и руководство лиги (Максим Алланазаров)

На запретили упоминать , жену владельца .

Об этом сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Кстати, спортивный телеканал ввел ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено. Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя. Объяснение такое: кроме у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – написал журналист.

Весенние тезисы Заремы: судьи отбирают очки как при раннем Гинере, дворовый футбол в РПЛ – уже скоро, бойкоты из-за Fan ID бьют по «Спартаку»