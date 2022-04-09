На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему, на сайте канала нельзя критиковать РПЛ, судей и руководство лиги (Максим Алланазаров)

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Организация РПЛ судьи Матч ТВ Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему Салихову, жену владельца «Спартака».

Об этом сообщил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

«Кстати, спортивный телеканал ввел ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено. Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя. Объяснение такое: кроме РПЛ у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – написал журналист.

Весенние тезисы Заремы: судьи отбирают очки как при раннем Гинере, дворовый футбол в РПЛ – уже скоро, бойкоты из-за Fan ID бьют по «Спартаку»

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