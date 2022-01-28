Зарема Салихова: «Динамо» так накручивает диджитал! Пишут про 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно»

, жена владельца «Спартака» , заявила, что «Динамо» накручивает просмотры в ютубе.

– Вывод из этой истории? «Динамо» – чемпион?

– Кстати, «Динамо» так накручивает диджитал! Они пишут про 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают.

А вывод… Нельзя из грязи в князи. В «Уфе» у него получается на бюджетных деньгах. А когда его привезли и дали ему деньги, он первым делом бегал и не знал, как потратить. Ой, побегу в «Тоттенхэм», в «Атлетико», в «Байер». Но у него не было прямых контактов с клубами.

Было смешно, когда нам звонят из «Байера» и говорят, что про игрока спрашивает Тимофей Бердышев. Опять-таки – агент Кокорина. В общем, он палился везде, – сказала Салихова в телефонном разговоре в эфире программы «Есть тема!».

«Динамо» – самый популярный клуб России в ютубе в 2021-м, «Зенит» – второй, «Спартак» – третий