Зарема Салихова: «Что же у нас грамотных судей так мало? Почему футболисты не становятся арбитрами, а идут в блогеры или перекрикивают друг друга на всем известном канале? Где сбой в системе?»

высказалась о судействе в российском футболе.

«Мы живем в смутное время. Футбол как отрасль пострадал одним из первых. Футболисты «Зенита» хотя бы успели сыграть свой матч в Лиге Европы и вылететь, не набрав очков для общей копилки. Наши же игроки лишились даже этой возможности.

Действительность опровергает любые ставки букмекеров. В этой ситуации как никогда важно действовать слаженно, чтобы оставаться на плаву. Принцип «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» не применим. Иначе наш футбольный корабль пойдет ко дну быстрее «Титаника» – который хотя бы внешне был красив и эффектен, и кое-кому удалось спастись.

Особенно нелепо смотрятся в сложившейся ситуации странные судейские ошибки. Вроде и специалистов иностранных нанимали, и обучали еще в прошлой жизни, полной надежд и в ожидании финала Лиги чемпионов в Питере, а толку мало.

И не надо сетовать на отсутствие судей в нужном количестве. Это уже следствие. Каждый раз, когда говорят, что страна огромная, мы задаемся вопросом: а почему же так мало команд заявлено? Тут то же самое – что же у нас тогда судей грамотных так мало?

Почему футболисты из , ФНЛ не становятся судьями, а предпочитают идти в блогеры или перекрикивают друг друга на всем известном канале? Где этот сбой в системе? Когда он произошел? Почему бывшие футболисты предпочитают примерить на себя маски клоунов, вместо того чтобы получить тренерскую лицензию и стать сначала детскими тренерами, возродить детско-юношеский спорт и дальше пойти заниматься делом?

Почему бы не стать судьей, имея за спиной опыт игрока, пострадавшего от судейских ошибок, и заработать авторитет в глазах болельщиков? В чем гордость ругать с ТВ-экранов футболистов, выходящих на поле в майках команд, за которые ты сам недавно играл, и получать доход от рекламы букмекеров?» – написала спутница Леонида Федуна в своей колонке.