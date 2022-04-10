«У Садыгова есть задатки для сборной России. Юран выбирает состав только по спортивному принципу». Терюшков о «Химках»

Роман Терюшков считает, что Илья Садыгов может играть за сборную России.

– Как прокомментируете скептические разговоры про Садыгова?

– У нас плотная таблица, особенно в нижней части. Поэтому перед каждой игрой все хотят морально друг друга раскачать.

Сергей Николаевич [Юран] выбирает состав только по спортивному принципу. Кроме того, мы всегда говорили, что на поле должны выходить молодые, их нужно наигрывать для сборной. С учетом данных Садыгова, его возраста и желания, у Ильи есть все задатки для основной сборной [России].

Первую часть сезона мы закончили не на том месте. Команда собрана из хороших игроков. Мы сейчас набираем те обороты, которые должны были набирать с самого начала, – сказал депутат и член наблюдательного совета «Химок».

Ранее утверждалось, что игроки «Химок» недовольны возможным выходом в основном составе на матч с ЦСКА сына главного инвестора клуба, который до этого сыграл лишь 29 минут в сезоне. В итоге 21-летний появился в старте и открыл счет на 9-й минуте.

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