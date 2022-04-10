Защитник «Химок» Григалава о голе Садыгова: «Он и до этого выходил на поле. Ритм игры уже чувствует»

прокомментировал первый гол в .

Защитник «Химок» высказался об одноклубнике после матча с ЦСКА (4:2).

— Сын инвестора «Химок» Илья Садыгов впервые вышел в стартовом составе на матч РПЛ и быстро забил. Как отреагировали на его попадание в состав?

— Все знают свою работу, у всех свои цели и задачи. Мы выходим на поле и играем. Может быть, удивились бы его выходу, если бы он впервые вышел за нас. Но он и до этого выходил на поле.

— В стартовом составе — нет.

— Да, в старте, понятно, его не было. Но все равно, когда человека раньше выпускали на замены, он ритм игры уже чувствует.

— За день до матча написали, что часть игроков подумывают не выходить на матч из-за разногласий с Юраном и что эти разногласия связаны с готовящимся попаданием в стартовый состав Садыгова-младшего. Как отреагировали на эти слухи?

— Ну вот вы сами сказали, что это слухи. Ничего такого нету. В команде все нормально, работаем в обычном режиме, никаких вопросов нет. Думаю, сегодняшним результатом мы сами на все ответили.

— Мирзов не из-за этой истории оказался вне заявки?

— Нет-нет. У него травма. Я думаю, в ближайшее время он к нам присоединится и поможет. Это лидер команды, он нам очень нужен, – сказал Григалава.

Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана