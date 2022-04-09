Капитан «Химок» Тихий о конфликте в команде: «Историю раздули СМИ. Мы справимся с этим давлением»

Капитан «Химок» прокомментировал информацию о конфликте в команде.

Ранее появилась информация о том, что некоторые игроки «Химок» думают о бойкоте матча с ЦСКА из-за разногласий с тренером . Сообщалось, что причина недовольства футболистов заключается в возможном выходе на поле Ильи Садыгова – сына главного инвестора клуба.

В итоге матч «Химки» – ЦСКА состоялся и завершился победой подмосковного клуба со счетом 4:2.

– Эта победа – работа всей команды. У армейцев сейчас в самая квалифицированная линия атаки, тот же Языджи переписывает рекорды российского чемпионата.

Но, несмотря на все преферансы команды, которая борется за чемпионство, нам удалось взять три очка. впервые в истории победили ЦСКА, причем, как считаю, вполне заслуженно. Все ребята выложились, все были заточены на результат. Очередной отличный матч выдал Куха (Илья Кухарчук), отдавший две голевые передачи. На мой взгляд, он заслуживает вызова в сборную Россию.

– Что скажете о конфликтной ситуации в команде, которая муссировалась перед игрой?

– Ее раздули СМИ. Разные бывают моменты. Мы справимся с этим давлением.

– Вне заявки остался . Как прокомментируете?

– Никак. Без комментариев, – сказал Тихий.