Жирков о «Химках»: «Когда «Милан» брал ЛЧ, никто не шутил над возрастными игроками. Будем доказывать, что нас рано списывать»

рассказал, что думает о возрастном составе «Химок».

«Глушаков писал: «Давай, подписывай. Помоги». С приходом Паши Мамаева, некоторых других игроков, думаю, все будет намного лучше. Молодежь смотрит — учится, будет прогрессировать.

Когда «Милан» выигрывал Лигу чемпионов, там тоже были возрастные игроки и никто над этим не шутил. Будем стараться доказывать, что нас еще рано списывать», – сказал защитник подмосковного клуба.

В этом сезоне 38-летний игрок провел 2 матча за в . Его статистику можно изучить здесь.

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