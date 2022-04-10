Жирков о «Химках»: «Когда «Милан» брал ЛЧ, никто не шутил над возрастными игроками. Будем доказывать, что нас рано списывать»

Юрий Жирков рассказал, что думает о возрастном составе «Химок».
«Глушаков писал: «Давай, подписывай. Помоги». С приходом Паши Мамаева, некоторых других игроков, думаю, все будет намного лучше. Молодежь смотрит — учится, будет прогрессировать.
Когда «Милан» выигрывал Лигу чемпионов, там тоже были возрастные игроки и никто над этим не шутил. Будем стараться доказывать, что нас еще рано списывать», – сказал защитник подмосковного клуба.
В этом сезоне 38-летний игрок провел 2 матча за «Химки» в РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.
Гиперсенсация «Химок» в матче с ЦСКА – перевернули игру с 1:2: гол сына инвестора, дубль воспитанника «Спартака» и дебют сына Юрана