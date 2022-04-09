Идову об отстранении российских спортсменов: «Понятно, почему так происходит – и тут ничего не поделаешь»

Защитник «Химок» понимает причину отстранения россиян от международных соревнований.

– Что думаете об исключении российских спортсменов отовсюду?

– Обидно за спортсменов. Спорт – это их жизнь, они всегда готовятся и стараются выступать на высоком уровне.

Футболисты хотят выступать в еврокубках и желают показать себя, чтобы уехать в топ-чемпионат. Для хоккеистов – это НХЛ, для фигуристов – выступления на Олимпиаде и так далее. Понятно, что хочется состязаться с самими лучшими и показать, что ты один из лучших в мире.

За них [российских спортсменов] обидно, но, с другой стороны, понятно, почему так происходит – и тут ничего не поделаешь, – сказал .