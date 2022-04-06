Юрий Жирков: «Терри подкатился мне в грудь прямой ногой на первой же тренировке в «Челси». Иванович потом мне объяснил: «Надо всегда так играть»

поделился воспоминаниями об игре за .

– Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог уехать в Европу? Или перейти из «Челси» не в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

– Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

– А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

– Нас просто отдали, как товар (смеется).

– Это’О откосил от «Динамо».

– Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение – пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.

– Несмотря на все бытовые сложности, которые были в Лондоне?

– Мы говорили с женой на эту тему. Если бы такая возможность появилась, поехали бы. Наверное, у нас стало больше друзей, которые летали по всему миру. Когда уже вернулся из Лондона, появилась куча людей, которые говорили: «Ой, а что ты ко мне не обратился?» Думаю: «А где вы все были, когда какие-то проблемы возникали?»

– Какие были бытовые проблемы?

– Каждый день приходили какие-то красные чеки за то, что что-то не оплатил. А если не оплатил, надо было звонить, объяснять. Я по-английски так себе разговаривал, стеснялся. Тяжело было.

– Англия – это же так круто, трибуны переполненные.

– В плане футбола – да. Всегда говорил, что там приятно играть.

– Самое яркое футбольное воспоминание из Англии?

– На первой же тренировке прямой ногой подкатился мне в грудь. Иванович потом мне объяснил: «Надо всегда так играть: жестко, грубо». Каждый должен быть всегда заряжен, – сказал защитник «Химок».