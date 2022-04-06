Жирков о конфликте со Слуцким: «Не понимаю, что он от меня хотел. Я на него не обижаюсь. Мы потом общались, поспорили в ресторане»

рассказал о конфликте с Леонидом Слуцким.

– Павлюченко недавно рассказал, что ты ему говорил о завершении карьеры еще в 2008 году.

– Ну, в 2008-м точно нет. Возможно, я говорил ему про карьеру в сборной. Потому что раньше не любил играть в защите. А меня тогда Гус поставил в оборону. Думал: в защите надо больше сил отдавать, еще и вперед подключаться. А атакующие всегда с мячом.

– Похожую мысль ты высказывал, когда спрашивали про конфликт со Слуцким в перерыве матча с Францией в 2016 году.

– Но там было именно по тактике. Слуцкий объяснял, как надо играть. Фланговые [защитники] должны были держать линию. А я все время говорил: «Если я могу атаковать полузащитника, против которого играю, если я могу его встретить, зачем мне отходить назад, чтобы его кто-то догонял?» Я просто не понимал этого.

– А он отвечал: «Юра, ты держишь линию, линия сама мяч не отберет, почему ты игрока не атакуешь?»

– Ну вот, а потом все было наоборот. Я не понимал, что делать. Не понимаю, что он от меня хотел.

– После этой истории ты приостановил карьеру в сборной. Вы общались со Слуцким после этого?

– Общались. Уже после чемпионата Европы был матч «Локомотив» – «Зенит», Смольников ехал в аэропорт и попросил порекомендовать ресторан. Я ему посоветовал заведение на Ходынке. Он меня с собой позвал, сажусь в машину, и Игорь говорит, что сейчас еще Леонид Викторович подойдет. Он заходит в машину: «Ой, Юра!» Поговорили, на этом все.

– Он же такой человек, на которого невозможно обижаться.

– Я и не обижаюсь. Но Евро я пропустил... (Смеется.)

– Но разошлись вы нормально?

– Да, опять поспорили в ресторане.

– Про тот разговор в раздевалке?

– Про него и другие истории.

– Какие?

– Говорили по поводу того, что тренер должен выбирать 11 человек [в старт] и без разницы, кто это. Я говорю: «А если игрок плохо тренируется, вы его ставите, а остальные это видят – атмосфера же портится». Он отвечает, что тренер решает. Я этого тоже не понимаю, – сказал защитник «Химок».