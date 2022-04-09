Папен о Бензема: «Лучший форвард мира и фаворит «Золотого мяча»

назвал лучшим нападающим мира.

«Карим, по-моему, лучший форвард мира. За несколько месяцев он достиг уровня, на котором не был никогда. И это сделало его сильнее во многих аспектах.

Он сам рассказал, что научился прокачивать своих мышцы. Теперь он больше забивает головой.

В футболе нужно учиться. Если ты хочешь оставаться в игре как можно дольше, твое тело должно все переносить, и Карим понимает это.

Конечная мечта для Бензема – , и он сейчас фаворит», – сказал бывший форвард «Милана» и сборной Франции в интервью Europe 1.

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