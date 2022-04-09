Давид Трезеге: «Бензема заслужил «Золотой мяч», его игра поражает воображение. Мбаппе возьмет приз не раз»

сказал, кто больше заслужил «Золотой мяч» – или .

«Оба станут чемпионами своих стран, оба выиграли Лигу наций. Но есть еще один показатель, который стоит учитывать.

Карим по-прежнему в Лиге чемпионов и может выйти в полуфинал. Его игра поражает воображение. Он сделал два хет-трика подряд в этом турнире в составе «Реала», самого известного клуба в мире. Бензема заслужил .

У Килиана еще есть время, хотя это не умаляет его невероятных выступлений в этом сезоне. Этот приз будет его в будущем, и, по моему мнению, не один раз», – сказал бывший форвард сборной Франции и «Ювентуса» в интервью Le Parisien.

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