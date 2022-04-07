У Бензема 50 (37+13) очков по «гол+пас» за «Реал» в этом сезоне – больше всех в топ-5 лиг Европы

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Карим Бензема демонстрирует лучшую результативность в топ-5 лиг Европы.

Вчера форвард «Реала» оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). Это были его 35-й, 36-й и 37-й голы за клуб в этом сезоне.

Всего француз набрал 50 очков по системе «гол+пас» за «Реал» в этом сезоне – 37 голов и 13 ассистов.

По этому показателю Бензема является лучшим игроком в топ-5 лиг Европы. Карим опережает Роберта Левандовского (49 очков, 45+4), Килиана Мбаппе (45, 28+17), Кристофера Нкунку (41, 27+14) и Мохамеда Салаха (38, 28+10).

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