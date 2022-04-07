У Бензема 50 (37+13) очков по «гол+пас» за «Реал» в этом сезоне – больше всех в топ-5 лиг Европы

демонстрирует лучшую результативность в топ-5 лиг Европы.

Вчера форвард «Реала» оформил хет-трик в матче с «Челси» (3:1). Это были его 35-й, 36-й и 37-й голы за клуб в этом сезоне.

Всего француз набрал 50 очков по системе «гол+пас» за «Реал» в этом сезоне – 37 голов и 13 ассистов.

По этому показателю Бензема является лучшим игроком в топ-5 лиг Европы. Карим опережает Роберта Левандовского (49 очков, 45+4), (45, 28+17), (41, 27+14) и (38, 28+10).

Лучший топ-матч «Реала» после возвращения Анчелотти: Бензема – гений (такой вариативный и такой работящий), Вальверде – теневой герой