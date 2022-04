«Имя – Карим Бензема. Возраст – 34 года. Род занятий – лучшая «девятка» в мире». «Реал» о хет-трике француза

«Реал» назвал лучшим форвардом мира.

34-летний француз сегодня забил три гола в ворота «Челси» в Лондоне в первом матче 1/4 финала (3:1).

«Имя – Карим Бензема. Возраст – 34 года. Род занятий – лучшая «девятка» в мире», – говорится в твите мадридского клуба.

Name: Karim Benzema Age: 34 Occupation. Best No.9 in the world pic.twitter.com/RPfoyggzcu