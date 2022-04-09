Терюшков про Садыгова в старте «Химок»: «Он уже давно готов, засиделся. Будем на него надеяться»

Роман Терюшков высказался о выходе в старте «Химок» на матч с ЦСКА.

«Садыгов готов к матчу. Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться», – сказал депутат Государственной думы и член наблюдательного совета «Химок».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и ЦСКА. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Сын инвестора «Химок» Садыгов, сыгравший 29 минут за сезон, – в старте на матч с ЦСКА. Мирзова нет в заявке