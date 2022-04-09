Сын инвестора «Химок» Садыгов, сыгравший 29 минут за сезон, – в старте на матч с ЦСКА. Мирзова нет в заявке

Сын главного инвестора «Химок» сыграет в матче с ЦСКА с первых минут.

21-летний нападающий попал в стартовый состав «Химок» на матч 24-го тура РПЛ. В 6 матчах этого сезона он провел на поле суммарно 29 минут. Садыгов – сын главного инвестора клуба, предпринимателя Туфана Садыгова.

Ранее появилась информация о том, что некоторые игроки «Химок» думают о бойкоте матча с ЦСКА из-за разногласий с тренером . Сообщалось, что причина недовольства футболистов заключается в возможном выходе Садыгова на поле.

Отметим, что в заявке на сегодняшнюю игру нет полузащитника , который целиком отыграл все четыре матча «Химок» в после зимней паузы. Игрок не дисквалифицирован – к настоящему моменту у него 6 желтых карточек.

Напомним, сообщалось, что прежний тренер «Химок» Игорь Черевченко был уволен, потому что Илья Садыгов не проходил в состав. Сергей Юран в третий раз возглавил команду в феврале 2022 года.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и ЦСКА. Начало – в 14:00 по московскому времени.