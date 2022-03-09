Тухель о том, что Лукаку не выходит в старте: «Ему не нравится эта ситуация, никому не нравится. Проблема в том, что мы можем выпустить только 11 игроков»

высказался о том, что не попадает в стартовый состав .

«В данный момент ему нелегко, но он член команды, важный член команды. В определенные моменты есть и другие игроки, которые недовольны, потому что самая большая проблема в том, что мы можем выпустить только 11 игроков. Многие игроки думают о том, что могут постоянно выходить в стартовом составе, и у них есть на то причины.

Всегда есть шанс, потому что Кай [Хавертц] может сыграть на разных позициях, мы можем сыграть в два нападающих, как во втором тайме матча с «Бернли» и с «Лутоном».

Ромелу борется за место в составе, как и все остальные. Он настолько позитивен, насколько это возможно. Ему не нравится эта ситуация, никому не нравится. Он справляется с этим очень профессионально. Я стараюсь делать все возможное, чтобы проявлять к нему уважение и поддержку, как и ко всем остальным», – сказал Тухель.