Тухель о возможном уходе Лукаку: «Ромелу играет большую роль в планах «Челси». Это победитель, он мотивирован и упорно тренируется»

прокомментировал слухи об уходе из .

«Мы не думаем об этом. Сейчас ситуация такова, что мы не можем вести переговоры с игроками, не можем продавать или покупать.

Ромелу по-прежнему играет большую роль в наших планах. Сейчас, может, у него не та роль, которую бы он хотел, и я понимаю это. Но у него была неделя для отдыха, чтобы немного перезагрузиться.

Я чувствую, что он очень мотивирован, упорно тренируется. Он победитель и продолжит им оставаться.

Он провел хороший матч против «Мидлсбро», это стало положительным моментом для него.

Сейчас не должно быть места плохому настроению и разочарованию. В решающие недели сезона будет много матчей. Нам нужны все футболисты, в том числе Ромелу», – заявил главный тренер лондонского клуба.