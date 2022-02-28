Тухель о поражении от «Ливерпуля»: «Великолепный матч, никаких сожалений. Кепа чуть лучше в отражении пенальти, поэтому я выпустил его»

высказался о поражении «Челси» от в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 10:11).

«В футболе бывают великолепные матчи, и это был один из них. Никаких волнений, никаких сожалений.

Мы сделали все что могли, это был великолепный футбольный матч. Незасчитанный гол Лукаку – все было очень близко, у нас было плохое предчувствие.

Иногда нужно немного удачи. Мы забили трижды, у нас были явные моменты, у них они тоже были. Ничья [в основное время] – справедливый результат.

Мы и раньше выпускали Кепу на пенальти. Он чуть лучше в отражении пенальти, поэтому я принял решение [выпустить его на замену]. Нечасто бить приходится всем 11 игрокам, и он пробил немного поспешно.

Иногда такие решения могут сыграть против тебя, но когда надо, ты их принимаешь – не после того, как люди начинают осуждать», – сказал тренер .