Хадсон-Одои не сыграет с «Саутгемптоном», Лукаку и Зиеш – под вопросом

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Томас Тухель Ромелу Лукаку Хаким Зиеш Каллум Хадсон-Одои Футбол

Томас Тухель сообщил, кто пропустит сегодняшний матч с «Саутгемптоном».

Главный тренер «Челси» высказался в преддверии 32-го тура АПЛ.

«Хадсон-Одои все еще отсутствует, и у нас есть некоторые сомнения относительно Ромелу [Лукаку] и Зиеша. Вчера они не тренировались, и нам нужно посмотреть, смогут ли они принять участие в сегодняшней тренировке. Нам нужен тест и подтверждение после тренировки, чтобы увидеть, будут ли они доступны на завтрашний матч. У Ромелу болит ахилл, ничего серьезно, просто он испытывает боль.

Ситуация с Каллумом [Хадсоном-Одои] обстоит не слишком здорово, и на данный момент это вопрос скорее недель, а не нескольких дней. Это обидно для Каллума, поскольку это неудача для него. Он вышел в стартовом составе в финале клубного чемпионата мира и сделал в той игре голевую передачу. Он сыграл важную роль на левом фланге в той игре и в той части сезона, когда он регулярно играл и вносил свой вклад.

Это была часть сезона, когда он стабильно играл в футбол и очень хорошо выступал за нас иногда как левый вингбек, но в основном как атакующий вингер.

Он вживался в свою роль, и внезапно травма прервала его сезон. Конечно, это не его вина, но для него и для нас, безусловно, это неудача, что он выбыл на неопределенный срок», – сказал Тухель.

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