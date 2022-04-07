Фанаты «Реала» скандировали «Гибралтар – испанский» на матче с «Челси» в Англии

Фанаты «Реала» скандировали политическую кричалку на матче в Англии.
Почти две тысячи фанатов мадридского клуба, которые приехали в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси» (3:1), в ходе игры несколько раз скандировали речевку о Гибралтаре.
«Он испанский, Гибралтар – испанский», – кричали болельщики «Реала».
Гибралтар является заморской территорией Великобритании, однако Испания оспаривает это.
В 1713 году Испания в рамках Утрехтского мирного договора уступила территорию Гибралтара Великобритании. Однако Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании был передан только укрепленный периметр города, но не остальные территории.