Фанаты «Реала» скандировали «Гибралтар – испанский» на матче с «Челси» в Англии

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Фанаты «Реала» скандировали политическую кричалку на матче в Англии.

Почти две тысячи фанатов мадридского клуба, которые приехали в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси» (3:1), в ходе игры несколько раз скандировали речевку о Гибралтаре.

«Он испанский, Гибралтар – испанский», – кричали болельщики «Реала».

Гибралтар является заморской территорией Великобритании, однако Испания оспаривает это.

В 1713 году Испания в рамках Утрехтского мирного договора уступила территорию Гибралтара Великобритании. Однако Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании был передан только укрепленный периметр города, но не остальные территории.

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