Бензема – лучший игрок недели в ЛЧ. Он сделал хет-трик в матче с «Челси»

Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Форвард «Реала», напомним, сделал хет-трик в матче 1/4 финала турнира против «Челси» (3:1).
Помимо француза, на приз претендовали вингер «Ливерпуля» Луис Диас, хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
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