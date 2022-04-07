Бензема – лучший игрок недели в ЛЧ. Он сделал хет-трик в матче с «Челси»

Теги Карим Бензема Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Джовани Ло Чельсо Луис Диас Футбол

Карим Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард «Реала», напомним, сделал хет-трик в матче 1/4 финала турнира против «Челси» (3:1).

Помимо француза, на приз претендовали вингер «Ливерпуля» Луис Диас, хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

Бензема до «Реала»: рос на улице Гагарина, обожал Роналдо и писал в тюрьму любимому рэперу

Шоу Бензема 😍 Второй хет-трик подряд – в плей-офф ЛЧ за «Реал» забивает только он

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные