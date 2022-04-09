Клопп о «Ман Сити»: «Не уверен, что карьеры Надаля и Федерера были бы такими, если бы не их конкуренция. Сильный соперник помогает больше всего»

высказался о соперничестве с .

«Очень часто, когда встречаются две топ-команды, такого не происходит, но история наших встреч показала, что за матчами интересно наблюдать, так как обе команды действительно стремятся к победе. Обе команды хотят набирать и использовать высокий темп, создавать зоны. И мы, и они ищем свободные пространства, так что я ожидаю интересной игры.

Наличие сильного соперника помогает в спорте больше всего. Особенно в долгосрочной перспективе. Уверен, Надаль и Федерер очень помогали друг другу. Не уверен, что их карьеры сложились бы именно так, если бы им не приходилось конкурировать друг с другом.

Я бы не сказал, что это полезно [соперничать с «Манчестер Сити» за титул], но это точно не помешало нашему развитию.

Я не беспокоюсь о психологическом состоянии парней. За эти годы мы научились быть в игре, но после матча с «Бенфикой» они поняли, что наступило «время «Сити», и мы будем готовы. Обе команды играли во вторник, так что у нас достаточно времени на подготовку и восстановление. Погнали», – сказал тренер мерсисайдского клуба.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях завтра, 10 апреля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.