Юрген Клопп: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Стечение обстоятельств, что у него не получается в ЛЧ»

назвал лучшим тренером в мире.

На этой неделе испанский специалист пошутил о выборе тактики на матч Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Это же была ирония! Я видел статью из Эквадора, в которой утверждалось, что я не понимаю Луиса Диаса. На этой планете должна быть ответственность.

Если вы хотите поговорить с нами, пожалуйста, будьте благосклонны и помогите нам. Пеп с иронией сказал, что он много думает и ему это нравится.

Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся.

Должно быть, это просто стечение обстоятельств, что у него не получается в Лиге чемпионов. Если кто-то сомневается в нем, я понятия не имею, как это возможно», – сказал главный тренер .

«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек