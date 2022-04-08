Пеп Гвардиола: «Клопп делает футбол лучше. Его месседж, стиль игры – он очень сильный соперник»

Пеп Гвардиола сделал комплимент Юргену Клоппу.
– Выпьете бокал вина с Клоппом?
– Если мы победим, я с радостью сделаю это, приглашу его.
Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл. Он очень сильный соперник. Это хорошо.
Стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Он и сам знает, мы говорили в Германии про его месседж, про стиль игры его команд.
Он хороший парень, у меня нет с ним проблем, – сказал главный тренер «Ман Сити».
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в рамках 32-го тура АПЛ в воскресенье, 10 апреля, начало – в 18:30 по московскому времени.