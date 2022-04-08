Пеп Гвардиола: «Клопп делает футбол лучше. Его месседж, стиль игры – он очень сильный соперник»

сделал комплимент .

– Выпьете бокал вина с Клоппом?

– Если мы победим, я с радостью сделаю это, приглашу его.

Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл. Он очень сильный соперник. Это хорошо.

Стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Он и сам знает, мы говорили в Германии про его месседж, про стиль игры его команд.

Он хороший парень, у меня нет с ним проблем, – сказал главный тренер .

«Манчестер Сити» примет в рамках 32-го тура в воскресенье, 10 апреля, начало – в 18:30 по московскому времени.