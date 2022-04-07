Юрген Клопп: «Сити» – сумасшедшая команда, Пеп – лучший тренер в мире. Я был бы подавлен тем, что он тренирует наших конкурентов, если бы был другим человеком»

оценил работу в .

«Если бы я был несколько другим человеком, я бы, наверное, был немного подавлен тем фактом, что Пеп Гвардиола постоянно тренирует такие команды (команды, конкурирующие с командами Клоппа – прим. Sports.ru). Возможно, с «Дортмундом» мы бы выиграли больше титулов, если бы Пеп не тренировал «Баварию».

Сейчас ситуация практически такая же, если бы его здесь не было, мы, вероятно, могли бы выиграть по крайней мере еще один чемпионский титул. Но я, слава Богу, не такой. Так что я полностью доволен нашей ситуацией.

Я очень уважаю то, что они делают, это сумасшедшая команда. И, на мой взгляд, лучший тренер в мире. Эта комбинация делают игру против них довольно сложной. Но есть и хорошая новость: они тоже люди.

Я не мог бы еще больше уважать то, что они делают. Мне нравится смотреть их матчи. Я не могу сказать, что мне нравятся многие команды-соперники, но мне на самом деле нравится смотреть «Сити». Так что, всегда, когда мы играем в них, предматчевый анализ – это смесь серьезной работы и настоящей радости... это фантастический футбол. Это как бы следующий уровень: чего можно достичь с футбольной командой?

Они готовятся к игре особым образом. Они делают ее действительно трудной. Они делают поле большим в нужные моменты. Они делают поле маленьким в нужные моменты. У них есть невероятные люди и все в таком духе. Это правда. Я не могу этого скрывать.

Но хорошо то, что мы тоже не так уж плохи. Так что это, очевидно, помогает, по крайней мере, держаться на небольшом расстоянии от них», – сказал главный тренер .