Клопп о том, что «Ливерпуль» – «Сити» – лучшее дерби в истории АПЛ: «Каррагер так сказал? Тогда да! У обеих команд сумасшедшая стабильность»

ответил на вопрос, является ли противостояние «Ливерпуля» и лучшим в истории .

«Кто это сказал? ? Тогда да! Стабильность, которую обе команды продемонстрировали за прошедшие годы, просто сумасшедшая. Мы понимаем, что делать это непросто.

Я ожидаю хорошего матча. Да, знаю, что часто такие ожидания не оправдываются. Но должно быть интересно, потому что обе команды в этом заинтересованы.

Если мы выиграем, то будем на два очка впереди. Если проиграем, то отстанем на четыре очка. Если ничья, то отставание будет на один балл – вот и все.

Это очень важная игра. Этот матч все равно был бы хорошим, даже если бы мы отставали на 14 или 15 очков», – заявил главный тренер мерсисайдского клуба.

Матч между «Манчестер Сити» и состоится 10 апреля. Начало – в 18:30 по московскому времени.