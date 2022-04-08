Клопп о том, что «Ливерпуль» – «Сити» – лучшее дерби в истории АПЛ: «Каррагер так сказал? Тогда да! У обеих команд сумасшедшая стабильность»

Юрген Клопп ответил на вопрос, является ли противостояние «Ливерпуля» и «Ман Сити» лучшим в истории АПЛ.
«Кто это сказал? Джейми Каррагер? Тогда да! Стабильность, которую обе команды продемонстрировали за прошедшие годы, просто сумасшедшая. Мы понимаем, что делать это непросто.
Я ожидаю хорошего матча. Да, знаю, что часто такие ожидания не оправдываются. Но должно быть интересно, потому что обе команды в этом заинтересованы.
Если мы выиграем, то будем на два очка впереди. Если проиграем, то отстанем на четыре очка. Если ничья, то отставание будет на один балл – вот и все.
Это очень важная игра. Этот матч все равно был бы хорошим, даже если бы мы отставали на 14 или 15 очков», – заявил главный тренер мерсисайдского клуба.
Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 10 апреля. Начало – в 18:30 по московскому времени.