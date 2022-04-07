Тухель о календаре: «Шокирован тем, сколько игр «Челси» провел в 2022-м. Плотный график нам не помогает»

оценил расписание матчей в текущем сезоне.

Главный тренер высказался после первой игры 1/4 финала чемпионов с (1:3).

«Я был шокирован тем, сколько встреч мы провели в 2022 году. Мы с «Ливерпулем» сыграли намного больше матчей по сравнению с любой другой английской командой. Более того, в трех случаях нам пришлось провести экстра-таймы. Безусловно, столь плотный график нам не помогает, но при этом мы все же по-прежнему можем играть лучше.

[об ответном матче с «Реалом»] С такой игрой нам рассчитывать не на что. Сколько вы можете назвать клубов, которые смогут в такой ситуации одержать победу в три мяча? Мы должны быть реалистами и не можем тешить себя излишними надеждами. Нам необходимо вернуть соревновательный дух и утраченное качество игры, и лишь после этого мы можем о чем-то говорить.

На данный момент все мои мысли заняты не ответной игрой с «Реалом», а предстоящим матчем против «Саутгемптона». Сейчас у нас нет времени думать о поездке на «Бернабеу». Мы должны сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном», и если мы сыграем так же, как сегодня, нам будет не на что рассчитывать.

Сейчас мы должны решать проблемы по мере их поступления. Каждый должен принять это. Если мы выступим в Саутгемптоне так же, то ничего не добьемся», – сказал Тухель.

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди