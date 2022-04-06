«Челси» пропустил 7 голов за 2 матча впервые с 2018 года

«Челси» пропустил 7 голов за 2 последних матча на своем поле во всех турнирах.

Команда Томаса Тухеля 2 апреля уступила в «Брентфорду» (1:4), а в матче 1/4 финала 3 гола ей забил «Реал» (1:3, второй тайм). Ворота оба раза защищал Эдуар Менди.

7 голов за две игры «синие» не пропускали с января-февраля 2018 года – тогда они встречались с «Борнмутом» (0:3) и «Уотфордом» (1:4) в чемпионате Англии.

Далее «Челси» выступит в гостях у «Саутгемптона» – это случится 9 апреля.

Видеотрансляция матча «Челси» – «Реал». 1:3 – Бензема забил трижды! Текстовый онлайн есть