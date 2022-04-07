Тухель об 1:3 с «Реалом»: «С такой игрой невозможно рассчитывать на положительный результат»

прокомментировал поражение от «Реала» (1:3).

Главный тренер высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«В первом тайме все пошло не так. Нам не хватало своевременных передач, точности, интенсивности в единоборствах и страсти.

После перерыва мы значительно превзошли соперника по количеству ударов по воротам. Шансы вернуться в игру есть всегда, но если мы пропускаем в самом начале второго тайма, сделать это становится намного сложнее. У нас были моменты, чтобы сделать счет 2:3, и это могло бы сыграть важную роль в нашем противостоянии, но нам не удалось сделать это.

Нам не удается вернуться на прежний уровень. Я не знаю, в какой форме мы находимся после перерыва на матчи сборных, но с такой игрой невозможно рассчитывать на положительный результат в четвертьфинале против .

[о выходе Ковачича и Зиеша в перерыве] Мы хотели сменить схему и переломить ход встречи, поскольку я видел, что у нас было достаточно возможностей, чтобы доставить сопернику проблем. Тем не менее мы сыграли ниже своего уровня во всех аспектах, с точки зрения тактики, индивидуальных выступлений и формы в целом.

Мы попытались сменить схему, однако игра была завершена в самом начале второго тайма из-за грубой ошибки. Перестановки были вызваны тактическими соображениями, и я не могу сказать, что проблемы были связаны с одним или двумя игроками.

Мы все, и я в том числе, несем ответственность за этот результат», – сказал Тухель.

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди