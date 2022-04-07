Тухель про 1:3 с «Реалом»: «Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов «Челси» дома»

Главный тренер «Челси» отреагировал на поражение от «Реала» в .

Лондонцы уступили в первом матче 1/4 финала ЛЧ со счетом 1:3 на своем поле.

«Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж» за то время, что я работаю тут. Мы провели его настолько далеко от наших стандартов, насколько это возможно, так что нельзя жаловаться на поражение.

Нам нужно вернуться на свой уровень. Первый тайм стал повторением второго тайма игры с (1:4). Надо настроиться на субботний матч, а не думать о поездке на «Бернабеу».

В перерыве мы изменили тактику и хотели все исправить, и я думал, что у хватало уязвимых мест, но мы были очень далеки от того, что требуется.

Мы обсуждали все это пять дней назад. За пять дней у нас 7 пропущенных голов. Ничего не изменилось. Это тревожная ситуация», – сказал Тухель BT Sport.

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