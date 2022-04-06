Стив Макманаман: «Не думаю, что «Реал» добьется результата сегодня. «Челси» лучше организован»

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Стив Макманаман считает, что матч с «Челси» станет неудачным для «Реала».

«Я часто смотрю матчи «Реала». Думаю, «Челси» качественнее организован, они лучше тактически. Не думаю, что «Реал» добьется результата сегодня.

Ключевую роль сыграет Вальверде. Он поможет и атаке, и полузащите. У него есть физика для этого», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Реала» для BT Sport.

«Челси» и «Реал» уже огласили стартовые составы на матч. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, будет доступна и видеотрансляция встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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