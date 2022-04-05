Тухель о Бензема: «Он был одним из самых недооцененных игроков мира 2 года назад, но сейчас уже нет»

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Томас Тухель выделил одного футболиста в составе «Реала».

Перед игрой с мадридским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов главного тренера «Челси» спросили, какой игрок в составе соперника ему нравится больше всего.

«Что ж, не буду скучным, отказываясь выделять кого-то одного, и похвалю Карима Бензема.

Два года назад он был одним из самых недооцененных игроков мира, на мой взгляд, но сейчас уже нет, видимо.

Он полностью заслужил все, что с ним случилось в последнее время, он уже столько лет является «девяткой» «Реала», и это говорит само за себя. И то, какую роль он сейчас играет в команде, являясь ее капитаном, очень впечатляет.

В класико можно было увидеть, что бывает, когда его нет на поле. Безусловно, это выдающийся игрок и личность.

В то же время я сейчас несправедлив по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу и многим другим», – сказал Тухель.

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