Тухель о Бензема: «Он был одним из самых недооцененных игроков мира 2 года назад, но сейчас уже нет»

выделил одного футболиста в составе «Реала».

Перед игрой с мадридским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов главного тренера спросили, какой игрок в составе соперника ему нравится больше всего.

«Что ж, не буду скучным, отказываясь выделять кого-то одного, и похвалю .

Два года назад он был одним из самых недооцененных игроков мира, на мой взгляд, но сейчас уже нет, видимо.

Он полностью заслужил все, что с ним случилось в последнее время, он уже столько лет является «девяткой» , и это говорит само за себя. И то, какую роль он сейчас играет в команде, являясь ее капитаном, очень впечатляет.

В класико можно было увидеть, что бывает, когда его нет на поле. Безусловно, это выдающийся игрок и личность.

В то же время я сейчас несправедлив по отношению к , и многим другим», – сказал Тухель.