Тухель о Бензема: «Он был одним из самых недооцененных игроков мира 2 года назад, но сейчас уже нет»

Томас Тухель выделил одного футболиста в составе «Реала».
Перед игрой с мадридским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов главного тренера «Челси» спросили, какой игрок в составе соперника ему нравится больше всего.
«Что ж, не буду скучным, отказываясь выделять кого-то одного, и похвалю Карима Бензема.
Два года назад он был одним из самых недооцененных игроков мира, на мой взгляд, но сейчас уже нет, видимо.
Он полностью заслужил все, что с ним случилось в последнее время, он уже столько лет является «девяткой» «Реала», и это говорит само за себя. И то, какую роль он сейчас играет в команде, являясь ее капитаном, очень впечатляет.
В класико можно было увидеть, что бывает, когда его нет на поле. Безусловно, это выдающийся игрок и личность.
В то же время я сейчас несправедлив по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу и многим другим», – сказал Тухель.