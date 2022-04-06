Тибо Куртуа: «Челси» был на ходу в 2021-м, сейчас проблем чуть больше. «Реал» надеется на лучший результат»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отметил проблемы, с которыми столкнулся «Челси».

Команды сегодня встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я нахожусь едва ли не в лучшей форме за всю карьеру. Надеюсь и дальше помогать команде не пропускать, это важно в первой игре. Как мы видели в 1/8 финала, в ответном матче возможно все. Надеюсь, мы увезем на «Бернабеу» хороший результат.

У «Челси» те же игроки, что и в прошлом году, когда команда была на ходу. В этом сезоне у нее чуть больше проблем, учитывая ситуацию, но команда все еще хорошая, с прекрасными футболистами. Надеемся, что мы добьемся лучшего результата, чем год назад», – сказал голкипер.

Тибо Куртуа: «Надеюсь, новые владельцы «Челси» осознают, какой клуб купили, и он останется одним из лучших»

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