Тибо Куртуа: «Челси» был на ходу в 2021-м, сейчас проблем чуть больше. «Реал» надеется на лучший результат»

Вратарь отметил проблемы, с которыми столкнулся «Челси».

Команды сегодня встретятся в 1/4 финала , начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я нахожусь едва ли не в лучшей форме за всю карьеру. Надеюсь и дальше помогать команде не пропускать, это важно в первой игре. Как мы видели в 1/8 финала, в ответном матче возможно все. Надеюсь, мы увезем на «Бернабеу» хороший результат.

У те же игроки, что и в прошлом году, когда команда была на ходу. В этом сезоне у нее чуть больше проблем, учитывая ситуацию, но команда все еще хорошая, с прекрасными футболистами. Надеемся, что мы добьемся лучшего результата, чем год назад», – сказал голкипер.

Тибо Куртуа: «Надеюсь, новые владельцы «Челси» осознают, какой клуб купили, и он останется одним из лучших»