Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Пулишич – в старте «Челси» на матч с «Реалом». Лукаку, Вернер и Ковачич – в запасе

назвал состав на матч 1/4 финала против .

В старте лондонского клуба выйдут Эдуар Менди, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, , Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Мэйсон Маунт, Кай Хавертц, Кристиан Пулишич.

Запасные: Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Трево Чалоба, Маланг Сарр, Маркос Алонсо, Кенеди, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Сауль Ньигес, , Тимо Вернер, Хаким Зиеш.

Ранее состав на игру огласил мадридский «Реал».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, будет доступна и видеотрансляция встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.