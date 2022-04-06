Бензема, Кроос, Карвахаль, Модрич и Вальверде – в старте «Реала» на матч с «Челси»

«Реал» назвал состав на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».
С первых минут на поле выйдут Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди.
Запасные: Андрей Лунин, Тони Фуйдиас, Хесус Вальехо, Начо, Марко Асенсио, Марсело, Лукас Васкес, Гарет Бэйл, Дани Себальос, Родриго Гоэс, Мариано Диас, Эдуардо Камавинга.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, будет доступна и видеотрансляция встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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