Валентин Писеев: «Фигурное катание в России популярнее футбола. Если начнут играть нормально, это может измениться»

считает, что фигурное катание в России популярнее футбола.

«Я считаю, что в нашей стране фигурное катание популярнее, чем футбол. Если футболисты начнут играть нормально, как это было, ну тогда может стать наоборот.

Не считаю, что они лидеры по популярности в стране. Сейчас у каждого фигуриста очень много поклонников. У футбола нет такого уровня, что можно говорить о каком-то лидерстве в нашей стране.

Болельщики приходят во дворец, смотрят на выступление одного человека или пары, а в футболе приходят смотреть на 22 игроков. Естественно, смотреть футбол на большой арене в живую интереснее, чем на наших фигуристов», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания.