Писеев о словах канадской журналистки: «Она не понимает, что такое чемпионат мира. Когда там нет сильнейших, турнир теряет свою зрелищность»

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал слова канадской журналистки Беверли Смит.

«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое», – написала Смит.

«Мне очень стыдно за этого журналиста, потому что она не понимает, что такое чемпионат мира. Чемпионат мира – прежде всего соревнования, где соревнуются сильнейшие. Но когда сильнейших нет на этом чемпионате, то турнир теряет свою зрелищность и свой авторитет. Что это за журналист вообще? Беверли Смит в целом очень далека от спорта», – сказал Писеев.

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