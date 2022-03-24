Валентин Писеев: «Думали, какое место займет Сакамото в финале Спартакиады, где у нас участвуют перворазрядницы. Мы посчитали, что в шестерку она бы могла выйти, но не выше»

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев сравнил японскую фигуристку Каори Сакамото с перворазрядницами.

Накануне Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Монпелье. В соревнованиях не участвует сборная России.

«Вы знаете, у нас сейчас был финал Спартакиады. Это было два дня тому назад, я из Сочи прилетел. И девочки выступали по первому разряду, так вот две из них, из этих перворазрядниц, которым 12-13 лет, они прыгали четыре оборота. Вот это уровень.

И мы думали, а какое же место займет Сакамото вот в финале Спартакиады, где у нас участвуют перворазрядницы, ну где-то мы посчитали, что в шестерку она бы могла выйти, но не выше.

Могли бы ли иностранные спортсменки претендовать на высокие места на ЧМ в присутствии россиянок? Естественно, нет. О чем говорить? Я вам рассказываю о том, что у нас перворазрядницы прыгают уже четыре оборота. Вот уровень российского фигурного катания на сегодняшний день», – сказал Писеев.

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