Писеев о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Не исключаю, что кто-то из лидеров уйдет, но не в массовом порядке»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Конечно, если они поменяют гражданство, их можно понять. Сейчас такая ситуация, что ничего не поделаешь. Это жизнь, и она у каждого спортсмена одна и не долгая, поэтому нельзя спортсменов критиковать за смену гражданства.

Я не буду осуждать спортсменов, которые уйдут. Очень важно, насколько в нашей стране будут созданы стимулирующие возможности для того, чтобы спортсменам компенсировали те доходы, которые они могли получать за участие в международных турнирах.

Уход лидеров? Не исключаю, что кто-то из лидеров уйдет, но не в массовом порядке», – сказал Писеев.