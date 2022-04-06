Писеев о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Не исключаю, что кто-то из лидеров уйдет, но не в массовом порядке»

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Конечно, если они поменяют гражданство, их можно понять. Сейчас такая ситуация, что ничего не поделаешь. Это жизнь, и она у каждого спортсмена одна и не долгая, поэтому нельзя спортсменов критиковать за смену гражданства.

Я не буду осуждать спортсменов, которые уйдут. Очень важно, насколько в нашей стране будут созданы стимулирующие возможности для того, чтобы спортсменам компенсировали те доходы, которые они могли получать за участие в международных турнирах.

Уход лидеров? Не исключаю, что кто-то из лидеров уйдет, но не в массовом порядке», – сказал Писеев.

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