Валентин Писеев: «Я категорически против того, чтобы наши ведущие фигуристы покидали страну. Надо искать пути, чтобы спортсмены выступали»

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами. 

«Касаемо смены гражданства в российском фигурном катании – не думаю, что это будет происходить в массовом масштабе. Отдельные случаи, которые уже были, могут быть, но не среди сильнейших. Это не исключено, но вряд ли среди лидеров.

Мое отношение к этому? Я в принципе всегда был против смены гражданства среди фигуристов и никогда не был сторонником такого. Бывали моменты, когда некоторым федерациям нужно было помочь. Мы надеялись, что эти спортсмены будут способствовать развитию фигурного катания в этих странах.

Ведь хорошо, когда спортсмены выступают, а внутри таких стран строятся спортивные сооружения, в частности катки. Но порой мы видим, что ничего не делается, и они довольствуются тем, что есть. Вот это плохо. Но мы поддерживали и будем поддерживать эти страны, чтобы там появлялись свои коллегии судей, строились катки.

Я категорически против того, чтобы наши ведущие фигуристы покидали страну в этот период. Думаю, все пройдет и встанет на свои места. Не надо сейчас отчаиваться, а надо искать пути, чтобы спортсмены выступали – находить альтернативные соревнования.

Уже есть какие-то идеи, Федерация над этим работает. Думаю, мы найдем подходы, которые будут стимулировать спортсменов», – сказал Писеев.

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