Валентин Писеев: «Позор МОК и ISU. Они тормозят развитие мирового спорта и фигурного катания, а должны быть в нем заинтересованы»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) высказался о решении Международного союза конькобежцев ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Все против нас сейчас: повышение ценза, отстранения от мировых соревнований. Но я уверен, наш настолько популярный вид спорта все равно будет на ведущих позициях.

Да, может придется где-то потерпеть из-за необдуманных и необоснованных запретов от мирового сообщества. Позор МОК и ISU за это. Они тормозят развитие мирового спорта и фигурного катания, а должны быть в нем заинтересованы.

Им нужно задуматься, а на своем месте ли они находятся? При чем здесь политика, если мы всегда говорили и говорим, что спорт вне нее. Почему они наносят удар молодым и перспективным спортсменам, которые продвигают наш спорт?

Но это рано или поздно пройдет, и все встанет на свои места. Мы все равно, как бы нас ни прижимали, не отдадим свои позиции на мировой арене», — сказал Писеев.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?