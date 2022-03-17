Валентин Писеев: «Позор МОК и ISU. Они тормозят развитие мирового спорта и фигурного катания, а должны быть в нем заинтересованы»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.
«Все против нас сейчас: повышение ценза, отстранения от мировых соревнований. Но я уверен, наш настолько популярный вид спорта все равно будет на ведущих позициях.
Да, может придется где-то потерпеть из-за необдуманных и необоснованных запретов от мирового сообщества. Позор МОК и ISU за это. Они тормозят развитие мирового спорта и фигурного катания, а должны быть в нем заинтересованы.
Им нужно задуматься, а на своем месте ли они находятся? При чем здесь политика, если мы всегда говорили и говорим, что спорт вне нее. Почему они наносят удар молодым и перспективным спортсменам, которые продвигают наш спорт?
Но это рано или поздно пройдет, и все встанет на свои места. Мы все равно, как бы нас ни прижимали, не отдадим свои позиции на мировой арене», — сказал Писеев.
На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?