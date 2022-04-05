«Прошел МРТ и понял – жопа». Жирков о травме на Евро-2020

рассказал о травме, полученной в первом матче сборной России на .

«Я был только на одном матче Евро-2020. На второй игре я уже сидел на трибуне. До последней минуты верил. С датчанами хорошо выглядели в первом тайме. У них не особо получалось, а во втором – у нас все сломалось. Были и индивидуальные ошибки, и командные. Хотя все старались, готовились практически в таком же режиме, как и к ЧМ-2018.

Понял, что для меня турнир закончился на 43-й минуте в первом же матче, когда получил травму. Пытался понять ощущения в ноге, но уже осознавал: что-то не так. Думал, обычный надрыв, но сделал пару движений и убедился, что не продолжу игру. А уже на следующий день я прошел МРТ и понял – жопа», – сказал защитник «Химок».