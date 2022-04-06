Жирков о Махачкале: «Играли в PlayStation, немножко тряхануло. Потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали»

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Юрий Жирков рассказал о периоде выступлений за «Анжи».

– Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог уехать в Европу? Или перейти из «Челси» не в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

– Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

– А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

– Нас просто отдали, как товар (смеется).

– Когда ты играл в «Анжи» и приезжал в Махачкалу, чувствовал себя там безопасно?

– Все было хорошо. Но помню, один раз сидели играли в PlayStation, немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали.

– Ты был в «Анжи», который схлопнулся, потом в «Динамо» начались проблемы. Сейчас ты переходишь в «Химки», где набирается немало опытных игроков, которые, наверное, пришли на неплохие зарплаты. У тебя нет опасений, что все может закончиться?

– Мы встречались с руководством – сказали, что все будет нормально, – отметил Жирков.

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