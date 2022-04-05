Жирков о книгах: «Купил 22 тома о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю»

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Юрий Жирков рассказал о своих увлечениях и хобби.

Защитник «Химок» ответил на вопрос, без каких пяти вещей он не представляет свою жизнь.

«На первом месте – книга. Люблю исторические и военные. Недавно купил 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю.

Телефон. Из приложений пользуюсь YouTube, смотрю там разные исторические ролики на военные темы. Нравится канал TacticMedia, там рассказывают про разные бои – очень интересно. Смотрю еще разные пранки.

Не могу без своих экспонатов для коллекции. На сборы всегда присылали разные предметы, которые я заказывал из Европы.

Все время с собой возил компьютер с дисководом, меня вечно подкалывали. А я все время покупал DVD-диски. Бывает, плохой интернет или его вообще нет, поэтому привык с дисками летать.

Последнее – дружба. Она важна везде. Друг всегда спасет и выручит», – сказал Жирков.

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