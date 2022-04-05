Жирков хочет купить танк: «Т-34 можно за 5-6 миллионов рублей. Пушки от миллиона идут»

рассказал о мечте купить танк.

– Что ты делал последние полгода до подписания контракта с «Химками»?

– Занимался военным антиквариатом, ездил по магазинам. Два-три месяца восстанавливался от полученной травмы. Играл за команду поселка Миллениум в чемпионате Новой Риги.

– На подкасте у Сычева и Казанского ты сказал, что история с музеем пока на паузе, что все не систематизировано. Как с этим сейчас? Что с той казармой в Калининграде, которая частично тебе принадлежит?

– Давно не был в Калининграде. Приезжаю туда максимум на один-два дня, за это время ничего не сделаешь. Пока ничего не сдвинулось.

– Можешь подробнее объяснить, что за казарма?

– Это небольшой немецкий городок. Раньше была немецкая часть, а в советские времена детский пионерлагерь. Мы купили два дома. Сейчас сделали там крышу. Может быть, будем внутри ремонтировать теперь.

– Не планируешь полностью выкупать этот городок?

– Нет (смеется), там на ремонт больше денег уйдет.

– В других интервью ты говорил, что танк – это очень дорого. Сколько стоит танк твоей мечты?

– Танк моей мечты – любой. Только бы военный был. Но его ставить некуда.

Немецкие танки очень дорогие. «Тигров» осталось, наверное, пять-шесть в мире. Даже не представляю, сколько каждый из них стоит.

– Но о каких цифрах шла речь, когда ты последний раз интересовался танком?

– Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Год назад мне такую сумму называли. Возможно, сейчас подорожал. Пушки от миллиона идут, – сказал защитник «Химок».

Жирков о книгах: «Купил 22 тома о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю»