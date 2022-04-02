Максименко в старте «Спартака» на матч РПЛ впервые после 1:7 с «Зенитом». У Селихова дискомфорт

Голкипер Александр Максименко в стартовом составе начнет игру «Спартака» с «Локомотивом».

Вратарь Александр Селихов, начинавший с первой минуты 10 последних игр команды в чемпионате России, не попал в заявку из-за дискомфорта. Ранее у него возникли проблемы со спиной.

Максименко выйдет на поле в игре впервые с 24 октября – тогда он пропустил 7 мячей от «Зенита» (1:7).

Также матч 23-го тура чемпионата с «Локомотивом» пропускает хавбек , ранее покинувший расположение молодежной сборной России из-за повреждения голеностопного сустава.

Максименко, Зобнин и Хлусевич – в старте на #ЛокоСпартак! 🔴⚪️ Александр Селихов и Наиль Умяров пропускают игру из-за дискомфорта pic.twitter.com/P3UBH1GsSF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 2, 2022

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» начнется в 19:30. Текстовый онлайн будет