Максименко в старте «Спартака» на матч РПЛ впервые после 1:7 с «Зенитом». У Селихова дискомфорт

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Голкипер Александр Максименко в стартовом составе начнет игру «Спартака» с «Локомотивом».

Вратарь Александр Селихов, начинавший с первой минуты 10 последних игр команды в чемпионате России, не попал в заявку из-за дискомфорта. Ранее у него возникли проблемы со спиной.

Максименко выйдет на поле в игре РПЛ впервые с 24 октября – тогда он пропустил 7 мячей от «Зенита» (1:7).

Также матч 23-го тура чемпионата с «Локомотивом» пропускает хавбек Наиль Умяров, ранее покинувший расположение молодежной сборной России из-за повреждения голеностопного сустава.

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Спартак» начнется в 19:30. Текстовый онлайн будет

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