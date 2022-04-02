Дерби «Локомотив» – не перенесут, несмотря на сильный снегопад в Москве.

– Возможно ли такое, что матч – «Спартак» будет перенесен из-за погодных условий?

– На данный момент такой вероятности нет, но все будет зависеть от дальнейших погодных условий в столице.

Сейчас мне прислали фотографии с «РЖД Арены», стадион начали расчищать от большого количества снега. Мы активно следим за ситуацией, держим ее под контролем.

Решение о возможном переносе будет принимать непосредственно делегат матча, это его зона ответственности, – цитирует президента РПЛ Ашота Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

РФС сообщил, что матч 23-го тура Премьер-лиги пройдет без использования ВАР офсайдных линий.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий.

В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.

Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения Правил IFAB и протокола ВАР. Основной функционал системы ВАР будет работать в штатном режиме», – сказано в заявлении .

Главным судьей матча сегодня будет Сергей Карасев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:30 по московскому времени. Также на нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.